8000 أضحية متوقعة أول أيام العيد في مسالخ أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أنهت دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي كل الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ التابعة إليها لاستقبال الجمهور وتلبية احتياجاتهم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستستقبل المسالخ الجمهور من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء أول أيام العيد، ومن السادسة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء بقية أيام العيد.وتوقعت البلدية أن يكون عدد الاضاحي خلال أول أيام العيد 8000 أضحية موزعة على المسالخ الاربعة وهي مسلخ أبوظبي ومسلخ الشهامة ومسلخ الوثبة ومسلخ بني ياس.

كما ستقيم البلدية صلاة العيد في مساجد المسالخ تسهيلاً على الجمهور الكريم، وسيتم استلام الأضاحي من أصحابها الموجودين في المسلخ قبل صلاة العيد، ويتم ذبحها عند انتهاء الصلاة مباشرة، بهدف التخفيف من الازدحام، حيث نجحت هذه التجربة في الأعوام السابقة. ونظمت البلدية محاضرة توعوية لجميع العاملين في المسالخ، متضمنة شرحاً مفصلاً لخطة العيد، والارتقاء بخدمة الجمهور وتلبية الطلب المتزايد على المسالخ خلال العيد.

وأشارت البلدية إلى أن مسلخ أبوظبي الآلي تم تخصيصه لاستقبال ذبائح جمعية الهلال الأحمر الإماراتية والخاصة بمشروع الأضاحي لعام2018، وكذلك ذبائح الأضاحي ذات التسجيل المسبق، والطلب من خلال تطبيق (ذبيحتي)، وقد وفرت البلدية لهذا الأمر3 أطباء بيطريين، و55 قصاباً، كما رفعت البلدية من جاهزية جميع المعدات وخطوط الذبح والتكييف والبرادات لتقديم الخدمات المميزة خلال فترة العيد.

وفي مسلخ أبوظبي تتوقع البلدية استقبال 2500 أضحية في اليوم الأول، وسيتم العمل بصالتي الذبح رقم 1 و2 خلال العيد، ويشرف على تقديم الخدمات في هاتين الصالتين 8 أطباء بيطريين، و4 مراقبين، و150 قصاباً، منوهة بأن ذبح الأبقار يبدأ من أول أيام العيد بعد الساعة 12:00 ظهراً.

وعلى صعيد الاستعدادات المسبقة لاستقبال العيد أكدت البلدية أنها أجرت كل أعمال الصيانة الدورية للمعدات والتكييف ومصادر المياه والتحقق من جاهزية المسلخ، كما وفرت 30 عامل نظافة وتأكدت من جاهزية مواد ومعدات التنظيف، واشتملت الاستعدادات كذلك على تركيب خيم لتظليل أماكن انتظار المضحين لتسليم أضاحيهم للذبح وتجهيزها بالمراوح المناسبة، وتوفير حواجز حديدية لتحديد مسارات المضحين لتسليم أضاحيهم للذبح، حيث سيكون هنالك 3 مسارات: مسار صالة رقم 1 ومسار صالة رقم 2 ومسار مخصص للنساء.

أما بشأن مسلخ الوثبة الآلي فتتوقع البلدية أن يستقبل المسلخ 1000 أضحية في اليوم الأول من الجمهور، ويقوم على خدمة الجمهور 4 أطباء بيطريين و40 قصاباً، أما ذبح وتجهيز الأبقار والجمال فيبدأ من أول أيام العيد بعد الساعة 12.00 ظهراً، وأوضحت البلدية أن مسلخ الوثبة جاهز لتقديم خدمات تجهيز الذبائح والتي تشمل الجمال والأبقار والأغنام والماعز.

ويتوقع مسلخ بني ياس استقبال 3000 أضحية في اليوم الأول من الجمهور، وقد تم تجهيز صالتي الذبح رقم 1 و2 خلال العيد، وتكليف 8 أطباء بيطريين و200 قصاب، ويقدم المسلخ خدمات تجهيز الأبقار والضأن والماعز أما تجهيز الجمال ففي مسلخ الوثبة فقط.

ومن جانبه يتوقع مسلخ الشهامة استقبال 1500 أضحية في اليوم الأول، وسيقدم الخدمة في هذا المسلخ 4 أطباء بيطريين، و50 قصاباً وسيقدم المسلخ خدمات ذبح الأبقار والأغنام والماعز فقط.

5400 ذبيحة برأس الخيمة

أكملت بلدية رأس الخيمة استعدادات مسالخها لاستقبال الذبائح بطاقة استيعابية تبلغ 5400 ذبيحة في اليوم، مؤكدة اعتماد أفضل المعايير الصحية في تجهيز الذبائح وخدمة المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير الراحة وإسعاد الأهالي، مشيرة إلى انتهاء، مشروع إضافة خط الذبح الثاني بمقصب الفلية لرفع الطاقة الإنتاجية من الذبائح.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، جاهزية مقاصب الإمارة الثلاثة في بمنطقة الفلية ورأس الخيمة والغيل بالمناطق الجنوبية لتبدأ ساعات العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء . رأس الخيمة-البيان

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