بلدية الفجيرة تنهي استعداداتها لاستقبال العيد

المصدر: Ⅶالفجيرة- البيان

زار المهندس محمد سيف اﻷفخم مدير عام بلدية الفجيرة أمس مسلخ الفجيرة، حيث اطلع الأفخم خلال الجولة التفقدية على التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وعلى خطوات العمل ومراحل الإنتاج وأسلوب العمل، إضافة إلى جاهزية التقنيات الحديثة والمعدات، التي يتم استعمالها خلال مراحل الذبح.

وتهدف الجولة الميدانية إلى الوقوف على كل الاستعدادات للمسالخ والاطمئنان على سير العمل، خاصة أن هذه المسالخ أنشئت لخدمة المُضحين.

وقال الأفخم أنه تم التعاون مع الجمعيات الخيرية للذبح في مسالخ الإمارة التابعة لبلدية الفجيرة وتوزيعها على الأسر المحتاجة في الإمارة.

وأوضح الأفخم أن الاستعدادات بدأت في وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، لافتاً إلى أن المسالخ المنتشرة في الإمارة وضواحيها أكملت استعدادها بكل أجهزتها وعمالتها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواشي التي يحضرها المواطنون والمقيمون، حيث سيبدأ العمل أول يوم في العيد من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، وفي اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء، وذلك في مسالخ: الفجيرة، ومسلخ الطويين، ومسلخ مسافي، ومسلخ قدفع، وتشتمل المسالخ الأربعة على الكادر البيطري من أطباء بيطريين .

وأضاف الأفخم أن بلدية الفجيرة قامت بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية بمراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية.