طقس حار نهاراً ورطب ليلًا غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهارا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والثاني عند الساعة 03:18 والجزر الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 21:05 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:57 والثاني عند الساعة 00:10 والجزر الأول عند الساعة 18:09 والثاني عند الساعة 06:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 31 80 45

دبي 39 32 80 50

الشارقة 39 31 85 50

عجمان 39 31 85 45

أم القيوين 40 32 80 50

رأس الخيمة 41 32 85 40

الفجيرة 40 32 80 45

العين 45 31 70 25

ليوا 45 30 85 20

الرويس 41 30 85 25

السلع 42 31 80 30

دلما 41 33 75 40

طنب الكبرى 40 32 80 45

طنب الصغرى 40 32 80 45

أبوموسى 40 32 80