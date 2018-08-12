إعفاء بقيمة 1.4 مليون درهم لمخالفة 40 عاماً

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

لأول مرة تتوجه خالدة مصطفى عبد المطلب، باكستانية الجنسية، ويبلغ عمرها أربعين عاماً، إلى مقر مؤسسة حكومية في الدولة لإنجاز معاملة خاصة بها، لأنها عاشت طيلة أربعين عاماً دون هوية تُثبت شخصيتها سوى شهادة ميلاد صادرة من إدارة الطب الوقائي في إمارة دبي عام 1978، تفيد بموعد ميلادها في أحد المستشفيات، وتم إعفاؤها من دفع 1.416 مليون درهم.

وجاءت يوم الخــميس الماضي برفقة ابن خالتها إلى مقــر مركز عجـــمان الذي أنشأته الهيئة الاتحـــادية للهــوية والجنسية لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين في الاستفادة من مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، وكانت في حالة ترقّب لما يسفر من إجراءات، إلا أنها استقبلت بكل حفاوة من العاملين، وتم إجراء اللازم، وإدخال البيانات الخاصة بها من تاريخ ميلاد ومكان إقامة ووثيقة سفر، ومُنحت الأوراق الخاصة بتعديل الوضع وهي في حالة من السعادة.

بداية الحكاية

وتروي خالدة مصطفى لـ«البيان» أنها وُلدت في الدولة لأسرة باكستانية عام 1978 في إمارة دبي، وكانت الأسرة تقيم في عجمان، وكان يعمل والدها موظفاً، وبعد ولادتها استخرج لها جواز سفر، ثم غادر إلى موطنه في إجازة سنوية، إلا أنه توفي خلال سفره، وبعدها ضاع جواز السفر من الأسرة، وظلت بلا وثيقة سفر مع وجود شقيقاتها الأكبر منها، وبحوزتهن جوازات سفر ،ويقمن في الدولة بصورة رسمية، ودارت الأيام والشهور ثم السنوات، وهي لم تحاول استخراج جواز سفر جديد أو عمل إقامة، وعند سماعها بمهلة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، رأت بتشجيع من ابن خالتها أن تقوم بتعديل وضعها القانوني، إذ استخرج شهادة فقدان لجوازها من الشرطة، وبعدها استخرج لها جواز سفر جديداً من سفارة دولتها.

وذكرت أنها عندما أتت إلى مركز عجمان كانت تشعر بخوف، لأنها لأول مرة تذهب إلى مقر مؤسسة حكومية لإنجاز معاملة منذ أربعين عاماً، ووجدت كل حفاوة استقبال، وتم أخذ كل المعلومات الخاصة بها، وعملت البصمة، وأنجزت معاملتها، وتم إعفاؤها من الغرامات الخاصة بمخالفة الإقامة لمدة أربعين عاماً، ولم تنعم بالعلاج والخدمات التي تقدم للمقيمين في الدولة.

وقالت: «أشعر بالسعادة تغمرني، لأني ولدت من جديد بعد 40 عاماً، وسوف يقوم ابن خالتي بكفالتي الشخصية، وعمل إقامة لي، وأنعم بكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين»، وتوجهت بجزيل الشكر والعرفان للمسؤولين في الدولة عن إعادة الأمل للمخالفين، وفتح أبواب جديدة لهم.

آفاق

ومن جانبه، أكد العميد محمد علوان، المدير التنفيذي لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، أنه لأول مرة توجد مخــالفة بهذه المدة الطويلة التي وصلت إلى أربعـــين عاماً، لافتاً إلى أنه تم إعفاؤها من دفع 1.416 مليون درهم، مؤكداً أن مهلة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» هي بمنزلة طوق نجاة للمخالفين، وفتحت لهم آفاقاً جديدة لبدء حياة سعيدة في الدولة.

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