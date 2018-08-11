هزاع بن زايد يوجه تحية لمنتسبي الخدمة الوطنية وجنودنا في اليوم العالمي للشباب

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحية خاصة لمنتسبي الخدمة الوطنية و جنودنا البواسل في القوات المسلحة.

و قال سموه في تصريحات له بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كا عام : " في اليوم العالمي للشباب نفتخر بما حققه شباب الإمارات في كل الميادين و نوجه تحية خاصة لمنتسبي الخدمة الوطنية و جنودنا البواسل في القوات المسلحة فهم قدوة شباب الوطن الذين يستلهمون في كل حين قيم و مبادئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العطاء والتضحية والوفاء".

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