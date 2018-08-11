نورة الكعبي : الإمارات أعدت جيلاً واعياً متسلحاً بالعلم والمعرفة

المصدر: وام

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة و تنمية المعرفة أن دولة الإمارات أعدت جيلا واعيا متسلحا بالعلم والمعرفة قادرا على مواجهة تحديات العصر مستعدا لخوض غمار المستقبل.

وقالت معاليها في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي تحتفل به دولة الإمارات غدا " الأحد " و يصادف 12 أغسطس من كل عام " إن هذا اليوم يعد مناسبة لتكريم الشباب اعترافا بدورهم في صنع المستقبل و دافعا لهم لتحقيق المزيد من الانجازات و إحداث تغيير إيجابي ينعكس على تحسين حياة مجتمعاتهم.

و أضافت إن دولة الإمارات استثمرت منذ تأسيسها بقدرات الشباب فأكسبتهم مهارات العصر و أهلتهم لخدمة مجتمعهم و دولتهم و مكنتهم من مفاصل العمل التنموي للمساهمة في مسيرة التطور و الازدهار بوصفهم صمام الأمان و مفتاح الأمل و المجتمع لا يمكن أن يكون قويا إلا بهم.

و شددت معاليها في ختام تصريحها على أن دولة الإمارات آمنت بالشباب ونهضت به فكان النجاح حليفها و استطاعت بسواعدهم تذليل العقبات و تجاوز التحديات لتقود مسيرة التنمية في المنطقة بأسرها وتصنع لنفسها مجدا تباهي به.