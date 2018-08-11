إطلاق خدمة تصاريح زوار مناطق الفلل عن طريق الرسائل النصية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان:

ضمن جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للسكان، أعلنت دائرة النقل عن اطلاق خدمة إضافية تمكن زائري مناطق الفلل السكنية المسجلة بالنظام من الحصول على تصاريح وقوف المركبات وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة "م-مواقف".

وفي هذا الصدد ذكرت دائرة النقل أنه بإمكان زوار الفلل الحصول على التصاريح وفق حالتين:



الحالة الاولى: تصريح المناسبات



يتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال التواصل عن طريق مركز الاتصال ( 80088888) وذلك حسب المدة التي تقررها الدائرة مع مالك التصريح.

الحالة الثانية: تصريح الزائر

يتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال إرسال رساله نصية، على أن تكون الصلاحية القصوى للتصريح 8 ساعات بدءاً من إرسال الطلب من 12 ليلاً إلى 8 صباحاً.

وفي هذا الجانب أفادت الدائرة أن المتعامل يقوم بإدخال رقم لوحة مركبة الزائر ضمن الطلب المرسل عبر الرسالة النصية بصيغة محددة تتضمن رقم القطاع الذي تقع فيه الفيلا.



إلى ذلك سيتم احتساب رسوم على كل رسالة نصية يتم إرسالها بحسب تعريفات مزود الخدمة، فيما ستكون رسوم تصاريح مواقف زائري الفلل من المتعاملين المواطنين مجانية، وبتكلفة درهمين بالساعة الواحدة للمتعاملين غير المواطنين. وبإمكان المتعامل تحديد عدد ساعات الوقوف المرغوب فيها من خلال الرسالة النصية.



هذا وتُطبق على تصاريح زائري الفلل نفس الشروط والأحكام المطبقة ضمن نظام "مواقف" بما فيها شهر رمضان المبارك والعطلات الرسمية.



إلى جانب ذلك، تحث الدائرة النقل الجمهور الكريم بتفادي الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم عرقلة حركة السير و المرور، و استخدام الأماكن المخصصة للوقوف في جميع الأوقات.