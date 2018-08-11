شباب الإمارات موظفو تطوير في «اليونيسف»

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت دولة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتوظيف أبنائها في تطوير السياسات وخدمات توفير التعليم والاستجابة للأزمات الإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ضمن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للمنظمة للشباب المهنيين في الدول الأعضاء المشاركين في برنامج (JPO)، ليعودوا إلى الدولة لقيادة البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بتنمية الأطفال وإدماج الشباب.

ويتيح البرنامج التوظيف لمدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام في العمليات الخارجية للمنظمة أو في مكاتبها بالمقر الرئيسي في نيويورك.

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإشراف على إجراءات توظيف المواطنين في هذا البرنامج، حيث وقعت المذكرة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وفاتوماتا ندياي نائبة المدير التنفيذي في«اليونيسف».

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