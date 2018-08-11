الإمارات تتعاون مع«اليونيسف» لتعيين مواطنين في المنظمة

المصدر: نيويورك - وام

وقعت دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس مذكرة تفاهم بشأن توفير وظائف للفنيين المبتدئين تسمح لمواطني الدولة بالانضمام إلى المنظمة كموظفين بدوام كامل، وذلك في إطار برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين (JPO) على أن يبدأ قبول أول دفعة إماراتية في هذا البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

وقعت المذكرة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وفاتوماتا ندياي نائبة المدير التنفيذي في يونيسف وذلك بمقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وعقب التوقيع قالت السفيرة نسيبة: «مع وجود أكثر من 40% من سكان العالم دون سن الـ 25 فإن هذا هو الوقت الأنسب للتركيز على الأطفال ودور الشباب، وتعد منظمة «يونيسف» واحدة من أكثر المنظمات الدولية النشطة وأقدمها شراكة مع دولة الإمارات، وعليه فإننا نتشرف في إطار هذه الشراكة بالتركيز على بناء قدراتنا المتبادلة لخدمة وتمكين الأطفال والشباب».

ويتيح برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع لمنظمة «يونيسف» للشباب المهنيين في الدول الأعضاء المشاركين في برنامج (JPO) التوظيف لمدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام في العمليات الخارجية لليونيسف أو في مكاتبها بالمقر الرئيسي في نيويورك بما في ذلك برامج تطوير السياسات وخدمات توفير التعليم.

وبعد انتهاء فترة عملهم في هذه البرامج سينضم العديد من المشاركين للعمل بشكل دائم في «يونيسف» أو سيعودون إلى الدولة لقيادة البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بتنمية الأطفال وإدماج الشباب.