الإمارات واليابان تبحثان تعزيز «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»

المصدر: طوكيو - وام

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، اجتماعات عدة في العاصمة اليابانية طوكيو مع كل من تارو كونو وزير الخارجية الياباني، ومساهيسا ساتو وزير دولة للشؤون الخارجية، وهيورشيج سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعدد من أعضاء البرلمان الياباني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى اليابان، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تقوية وتوثيق العلاقات المتميزة مع اليابان من خلال «مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم الإعلان عنها في ختام الزيارة الناجحة والمثمرة لرئيس وزراء اليابان إلى الدولة في أبريل 2018، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة».

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