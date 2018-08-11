الإمارات واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: طوكيو - وام

عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، اجتماعات عدة في العاصمة اليابانية طوكيو مع كل من تارو كونو وزير الخارجية الياباني، ومساهيسا ساتو، وزير دولة للشؤون الخارجية، وهيورشيج سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعدد من أعضاء البرلمان الياباني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى اليابان، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة الرشيدة، وتحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لوزير خارجية اليابان، والذي حمّله بدوره تحياته لسموه.

حضر الاجتماعين مع وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانيين كل من محمد شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وخالد العامري، سفير الدولة لدى اليابان، ومحمد الحربي، مدير إدارة شرق آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

علاقات متميزة

وقال معالي د. سلطان احمد الجابر: تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تقوية وتوثيق العلاقات المتميزة مع اليابان من خلال «مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي تم الإعلان عنها في ختام الزيارة الناجحة والمثمرة لرئيس وزراء اليابان إلى الدولة في أبريل 2018 والتي تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتشمل مجالات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واليابان كلاً من السياسة والاقتصاد والدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة والصحة والفضاء والطيران، والعديد غيرها، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحقيق مصلحة البلدين الصديقين والدفع قدماً بجهود التنمية والتطوير.

وأشار معالي د. سلطان أحمد الجابر إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع اليابان التي تمثل نموذجاً تنموياً فريداً، وتمتلك خبرة متقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة بما يصب في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأعرب معاليه عن ثقته بأن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان ستستمر في الازدهار والتوسع، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص لمزيد من التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين.

بحث علمي

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر تطلعه لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليابان في العديد من المجالات، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والبحث العلمي والطاقة والاستثمارات والصناعات المختلفة.

كذلك التقى معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة مع ياستوشي نيشمورا، نائب أمين مجلس الوزراء والمستشار الخاص لرئيس مجلس الوزراء الياباني، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز اليابانية، ومؤسسات التمويل الرائدة، إلى جانب لقائه برئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث قام معاليه بزيارة لمقر الإذاعة والتلفزيون الوطني الياباني اطلع خلالها على سير العمل والتقنيات المتطورة المستخدمة في الهيئة.