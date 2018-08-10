الطقس المتوقع بالإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مغبر بوجه عام حار نهارا و تزداد السحب على بعض المناطق مع تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقا وجنوبا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س مثيرة للأتربة قد تكون محملة بالغبار، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم بعد غد "السبت" مغبرا بوجه عام حارا نهارا و تزداد السحب على بعض المناطق مع تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقا وجنوبا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتصبح بعد الظهر شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.. والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الأحد المقبل حارا نهارا مغبرا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب على الجبال، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 30 تصل إلى 36 كم/س .. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الاثنين المقبل، فيكون الطقس رطبا خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا.. يصبح حارا و مغبرا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.. و الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم الثلاثاء المقبل طقسا رطبا خاصة على السواحل صباحا حارا مغبرا نهارا مع ارتفاع في درجات الحرارة ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للغبار أحيانا .. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.