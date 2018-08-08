" الأرصاد " يتوقع طقساً حاراً غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد الأربعاء أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا وغائما جزئيا أحيانا نهارا ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق ومحملة بالغبار أحيانا.

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم / ساعة بوجه عام تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا .

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والثاني عند الساعة 23:09 والجزر الأول عند الساعة 16:36 والثاني عند الساعة 06:42 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والثاني عند الساعة 19:20 والجزر الأول عند الساعة 13:56 والثاني عند الساعة 02:17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 31 60 15

دبي 43 32 65 20

الشارقة 44 30 70 20

عجمان 43 32 60 20

أم القيوين 43 30 65 25

رأس الخيمة 42 32 65 25

الفجيرة 38 33 85 35

العين 47 31 55 15

ليوا 48 30 60 20

الرويس 44 30 75 25

السلع 45 31 70 20

دلما 41 33 80 35

طنب الكبرى 37 31 80 40

طنب الصغرى 37 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40