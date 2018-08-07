الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء " حارا و مغبرا أحيانا نهاراً و غائما جزئيا على بعض المناطق.. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية..فيما يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يكون الطقس يوم بعد غد الأربعاء رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية على أن يصبح حارا ومغبرا أحيانا نهاراً مع ارتفاع في درجات الحرارة وتظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية.

و الرياح شرقية على المناطق الشرقية و الشمالية وشمالية غربية على باقي المناطق من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.. فيما يصبح الموج متوسطا يضطرب ليلاً في الخليج العربي ومتوسطا يضطرب أحياناً في بحر عمان.

و توقع المركز أن يكون الطقس يوم الخميس المقبل رطبا على السواحل الغربية صباحا وحارا ومغبرا نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوبا.. والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س تكون مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار.. ويكون الموج مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

ويشهد يوم الجمعة طقسا مغبرا بوجه عام حارا نهاراً وتزداد السحب على بعض المناطق ويحتمل تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقا وجنوبا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س تكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار.. ويكون الموج مضطربا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وبالنسبة للطقس يوم السبت المقبل يتوقع أن يكون مغبرا حارا بوجه عام وتزداد كميات السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س تكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار.. فيما يتوقع أن يكون الموج متوسطا إلى خفيف في الخليج العربي وفي بحر عمان.

