المصدر: البيان الالكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو طالب يتتبع معلمه في كتابة عبارة «العدل أساس الملك».

وصاغ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من عذب شعره أبياتاً من وحي تلك الصورة، أكد فيها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تشرّب تلك الفكرة منذ نعومة أظفاره، وكبرت معه إلى أن أصبح معلماً ونبراساً للعدل، فقد تربى في كنف المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز العدل والحكمة.

التلميذ المعلم

الـعدل سـاس الـملك والـمُلك لـه ساس

مـــن صــغـر سـنـه خـطـها وبـيـمينه

وكـبـر عـليها وإصـبحت مـنه نـبراس

لا مــــــا يــغــيـرهـا وربـــــه يــعـيـنـه

يالين وافا الوقت وأمسى على الناس

والــي أمـرهـا سـبـع يـحـمي عـريـنه

ولازالـــت الــصـوره دلــيـلٍ ونــبـراس

عـــن قــايـدً قــايـد مــن أول سـنـينه

بــه تـفتخر بـه دولـته تـاجً ع الـراس

هــيـه الأمـانـه فــي الـيـمين الأمـيـنه

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