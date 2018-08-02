مليون و56 ألف درهم قيمة إعفاء 3 مخالفين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعرب ثلاثة مخالفين من الجنسية الاسيوية والافريقية عن سعادتهم بعد أن حصلوا على إعفاءات من قيمة الغرامات المالية المقررة عليهم والتي بلغت مليونا و56 ألف درهم نتيجة لمخالفتهم قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات والبقاء فيها بصورة غير مشروعة بعد أن دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة خلال فترات مختلفة.

وقال مخالف من الجنسية الآسيوية، إن المهلة وفرت عليه 528.200 درهماً مجموع الغرامات المستحقة عليه لمخالفته لشروط الإقامة حيث دخل الدولة بموجب أذن دخول للزيارة منذ عام 2003 ولم يبادر بالمغادرة أو تصويب وضعه وظل يعيش في الدولة دون عمل أو مصدر زرق، فيما بلغت غرامة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية أيضاً مبلغ 300 ألف درهم، وبلغت غرامة احدى السيدات من الجنسية الأفريقية من فئة العمالة المساعدة 228 ألف درهم.