إعفاء مخالف من غرامة تجاوزت مليون درهم

أكد العميد خلف الغيث مساعد المدير لقطاع المخالفين والأجانب انه تم بالأمس إعفاء مخالف من غرامات تجاوزت مليون درهم ، حيث جاءت الأسرة لتسوية وضع ابنها البالغ 18 عشر عاما والذي لم تستخرج له أوراق ثبوتية منذ ولادته، وعملت إقامة دبي على تسوية وضعه واعفائه من المخالفات ومساعدته على استخراج أوراقه الثبوتية بالتعاون مع سفارة بلاده..
العميد خلف الغيث : 6 آلاف اتصال تلقاها آمر أمس منها 2600 مكالمة للاستفسار عن تعديل الوضع، و 1534 مخالفاً تم تعديل أوضاعهم https://t.co/VoXLedASWz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HNxPGrWsxf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 2, 2018