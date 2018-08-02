إعفاء مخالف من غرامة تجاوزت مليون درهم

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكد العميد خلف الغيث مساعد المدير لقطاع المخالفين والأجانب انه تم بالأمس إعفاء مخالف من غرامات تجاوزت مليون درهم ، حيث جاءت الأسرة لتسوية وضع ابنها البالغ 18 عشر عاما والذي لم تستخرج له أوراق ثبوتية منذ ولادته، وعملت إقامة دبي على تسوية وضعه واعفائه من المخالفات ومساعدته على استخراج أوراقه الثبوتية بالتعاون مع سفارة بلاده..