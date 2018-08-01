«البيان » تقف على استعدادات «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»

المصدر: Ⅶ متابعة - قسم المحليات

وقفت «البيان» أمس على استعدادات المراكز التي خصصتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتعاون مع إدارات الجنسية في الدولة بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم عبر حملة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» والتي تنطلق اليوم في 9 مراكز في الدولة وتستمر لمدة 3 أشهر، حيث توقع مسؤولو المراكز استقطاب أعداد كبيرة من المخالفين، حيث هيّأت لهم جميع السبل من أجل إتمام تلك الإجراءات بانسيابية عبر توفير حافلات تُقلهم.

فقد خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلات يومية لنقل المخالفين إلى المراكز، كما تم توفير خيم مكيفة في مراكز استقبال المخالفين تأميناً لراحتهم خلال الفترة التي منحتها للمخالفين، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخراً بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، والذي سيمنح مخالفي الإقامة 6 مميزات هي الإعفاء من جميع الغرامات، ومغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، وإمكانية العودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر كما سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث.



3 أشهر

وتشمل المهلة الممنوحة والتي تستمر لثلاثة أشهر جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد أعلنت مؤخراً أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزين في العين والمنطقة الغربية كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارة العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، حيث تم تجهيزها لبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو (80080)، لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

حملات مكثفة

ودعت الهيئة جميع الأشخاص المستهدفين من مبادرة «احم نفسك.. بتعديل وضعك»، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة، مشيرة إلى أنه فور انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس.

رفع القيود

بدورها قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين برفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لديها قبل 31 يوليو الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة، والذين لا يزالون داخل الدولة، حيث ستقوم الوزارة بإلغاء تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة لتسوية الأوضاع.

كما أنه من المقرر أن يتم إعفاء المنشآت من كافة الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة، وذلك في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، والتي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه.

حافلة كل ساعة

إلى ذلك، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستبدأ من اليوم وحتى نهاية المهلة المحددة لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة بتسيير رحلة كل ساعة من محطة سوق الذهب إلى مركز تعديل أوضاع المخالفين في العوير عبر طرق A11 وستشمل الرحلات مختلف المناطق السكنية والتجارية كالخوانيج ومحطة مترو الراشد والمطار مبنى 1 ومحطة مترو الاتحاد، وذلك بدء من الساعة الخامسة صباحاً.

استعداد

بدوره، أكد زاكر حسين مستشار عمالي في قنصلية بنغلاديش بدبي أن مخالفي الإقامة أمام فرصة ذهبية لتعديل أوضاعهم، وهي مكرمة ثمينة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن القنصلية تابعت بفرح خبر المهلة وقامت بجولات لمراكز استقبال المخالفين في دبي والشارقة.

إقامة دبي

تستقبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم المراجعين الراغبين في الاستفادة من المهلة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن منح مخالفي قانون الإقامة مهلة للمغادرة طواعية وتعديل أوضاعهم في مركز يتسع لـ 3000 شخص مجهز بمواصفات عالية وأجهزة حديثة وطاقم كبير من الموظفين وقسم خاص للنساء، وحرصاً من إقامة دبي على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات بادرت في التنسيق مع مختلف الجهات والقناصل ليكونوا متواجدين في المركز المستحدث بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير.

جاهزية

في السياق أكد العميد عارف الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة على الجاهزية الكاملة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة لاستقبال المخالفين اليوم لإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم، وذلك ضمن مبادرة ( احم نفسك بتعديل وضعك ) تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

خيمة مكيفة

من جانبه أكد العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات لمركز عجمان الذي أنشأته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» وذلك بمقر إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في منطقة الجرف، والتي أعلنت عنها الهيئة وتنطلق اعتباراً من صباح اليوم على مستوي الدولة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز خيمة مكيفة تتسع لـ 200 شخص وتم تجهيز أماكن خاصة لاستقبال النساء المخالفات.

إجراءات

وكشف العميد الدكتور أحمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، عن استعدادهم وجاهزيتهم لاستقبال المخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم في مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» في الفترة من 1 - 31 أغسطس الحالي، وذلك بإنهاء إجراءاتهم وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

ونوه بأن على الراغبين في الاستفادة من المبادرة المطروحة، الإسراع في التوجه إلى مبنى الإدارة العامة، وذلك خلال الفترة المعلنة، حيث تم تخصيص أماكن انتظار وصالات لإنجاز معاملات المستفيدين من المبادرة، مشيراً إلى أن مركز سعادة المتعاملين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، سيكون مفتوحاً للمخالفين في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد حتى الخميس، كما تم توفير خط هاتف مجاني 80080 الذي يعمل على مدار الساعة.

من ناحيته أكد العقيد خالد يوسف محمد بن حضيبه، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين جاهزية الإدارة لاستقبال المخالفين كافة لإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية خلال فترة المهلة التي تبدأ اليوم ولغاية 31 أكتوبر 2018.

انسيابية

وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، تمام جهوزيتها لاستقبال المخالفين وذلك في مقر الإدارة بمنطقة المعمورة، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل أوضاع مخالفي الإقامة في الدولة ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك». وأوضحت الإدارة أن جميع الجهات الحكومية والإدارات المتصلة بإجراءات التسوية وبموضوع تعديل أوضاع المخالفين تم تخصيص مكاتب خاصة بها لتسهيل إنهاء الإجراءات.

مبادرات

جدير بالذكر أن الدولة كانت قد منحت خلال السنوات الماضية مهلاً عدة لمخالفي قانون الإقامة في الدولة لتعديل أوضاعهم والمغادرة طواعية من دون غرامات مالية، واستفاد من هذه الإجراءات الآلاف من المخالفين، كما أسهمت في الحد من وجود العمالة المخالفة أو المقيمة بصورة غير قانونية، وقدرت الإحصاءات الرسمية أعداد المخالفين الذين استفادوا من آخر مهلتين سابقتين، واحدة في عام 2013، وقبلها مهلة خلال العام 2007، بنحو 340 ألف شخص، منهم من غادر الدولة بعد إعفائه من الغرامات، وآخرون عدلوا أوضاعهم، ففي عام 2013، منحت الدولة مهلة للمخالفين، استفاد منها نحو 61 ألفاً و826 شخصاً من مختلف الجنسيات، أما في مهلة عام 2007، فبلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من مهلة العفو القانونية لمخالفي قانون الدخول والإقامة والعمل في الدولة نحو ‬278 ألفاً و‬715 شخصاً، بما في ذلك الأشخاص الذين عدلوا أوضاعهم أو الذين غادروا الدولة.

كما استفاد الآلاف من المخالفين من مهلة الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفة خلال المهلة التي منحتها الدولة خلال عام 2003.



15 ألفاً

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مهلة المخالفين والتي ستبدأ اليوم الأول من شهر أغسطس ولمدة 3 أشهر تنتهي في الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

ونوهت الهيئة لـ «البيان» بأن الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال مخالفي الإقامة على مستوى الدولة، تصل إلى نحو 15 ألف شخص يومياً، حيث راعت الهيئة تجهيزها بكافة المتطلبات اللازمة التي تستهدف تأمين أفضل مستويات الراحة للمخالفين ومعاملتهم معاملة الضيوف، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وأفادت الهيئة بأنها تستعد منذ فترة سواء على مستوى الجهات المعنية كافة بالدولة من أجل التعامل مع قرار المهلة الذي صدر مؤخراً من أجل تسهيل الإجراءات على المخالفين الذين سيقومون بمراجعة الإدارات المختلفة مع بداية الشهر المقبل.

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