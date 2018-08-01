مواطنون وأصحاب شركات: المبادرة فرصة ذهبية للمخالفين

المصدر: Ⅶ متابعة: عصام الدين عوض، سعيد الوشاحي، أحمد أبو الفتوح

عبر عدد من أصحاب الشركات والمواطنين أن مبادرة احم نفسك.. بتعديل وضعك تعكس سماحة الدولة التي يعيش تحت كنفها 200 جنسية، وهي فرصة ذهبية لكافة المشمولين بهذه المكرمة التي منحتها القيادة لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم وترتيب أوراقهم من أجل البدء في رسم أحلامهم بكل دقة ودون أي تجاوز، كما وصف عدد من المواطنين ورجال الأعمال المهلة بأنها أمل لحياة وظيفية جديدة مستقرة، وفرصة تاريخية لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم.

مبادرة

وأكد أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن دولة الإمارات تتميز بمبادراتها الإيجابية المتنوعة في شتى المجالات، وخاصة المجالات الإنسانية، ولذلك تتجدد إبداعاتها وابتكاراتها في إطلاق الخدمات والمبادرات الإنسانية التي تحقق السعادة للجميع، ومنها مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.وقال المواطن عبدالله الكتبي إن قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم مكرمة إنسانية راعت ظروف جميع الأطراف سواء المخالفين أم كفلائهم السابقين من حيث إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة الهروب أو انقطاعهم عن العمل.

فرصة

من جانبه قال محمد العلوي إن هناك بعض الأشخاص يشغلون مخالفي الإقامة ويستفيدون من الخبرات التي يمتلكونها، وربما تقدم هؤلاء لأشخاص بعروض لهم لمساعدتهم على بدء مشاريعهم برواتب مغرية مما دفعهم للهروب من الكفيل السابق.

من جانبه قال بشير أحمد رجل أعمال إن المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم وإسقاط المخالفات والغرامات المترتبة عليهم هو مراعاة إنسانية لأوضاعهم وكرم من قيادة الدولة التي تحرص على تسهيل الإجراءات لكافة الأشخاص ليعيشوا باستقرار وظيفي وينعموا بالسعادة التي تميز دولة الإمارات عن سواها.

إقامة مؤقتة

وفي السياق ذاته أكد عتيق عبد الله رجل أعمال أن عدداً كبيراً من الأشخاص سيستفيدون من المهلة المحددة كما كان في الفترات السابقة، وما يميز المهلة الحالية منح فرصة قبيل مغادرة الدولة للحصول على وظيفة للأشخاص المخالفين وتعديل أوضاعهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي أطلقت موقعاً لاستقبال طلبات الراغبين في العمل في الدولة، بالإضافة إلى إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر.

صون الحقوق

من جانبه أكد المواطن عبدالله سالم الشميلي، أن دولة الإمارات حريصة على رعاية وصون حقوق جميع الجاليات المقيمة على أرضها والتخفيف عنهم، بهدف تعزيز الأمان والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للجميع، لافتاً إلى أن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» فرصة للبحث عن ظيفية بأمان.

وقال يوسف إبراهيم إن دولة الإمارات ستظل الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليها باحثاً عن الحياة الكريمة والاستقرار والبحث عن فرص وظيفية تحقق لهم طموحاتهم، حيث دأبت الدولة على رعاية الإنسان في الداخل والخارج انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي تأسست عليها دولة الإمارات.

استقطاب

وفي السياق أكد أصحاب شركات ومؤسسات في عجمان والشارقة وأم القيوين أن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) تعد مبادرة طيبة وفرصة ذهبية يستفيد منها رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، وذلك من خلال استقطاب العمالة والكفاءات الماهرة التي كانت مقيدة بسبب مشاكل عمالية.

مهارة

من ناحيته قال عبدالله بن حامد الرئيس التنفيذي للسوق الصيني بأم القيوين إن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) مبادرة أتت في وقتها، حيث من الممكن أن يستفيد منها أصحاب الشركات ورجال الأعمال العاملين في الدولة، وذلك من خلال الاستفادة من الموظفين من أصحاب الكفاءات ومن العمال من أصحاب المهارات وتوظيفهم بعد تعديل أوضاعهم.

أما أحمد سلطان صاحب شركة (اسكاي سيتي) في عجمان فقال: إن المبادرة سوف تنظم سوق العمل الإماراتي، كما أنها تعد خطوة جيدة تصب في صالح الكفيل والمكفول.

وفي السياق ذاته قال أحمد الهاشمي رجل أعمال من الشارقة إن المبادرة تعد خطوة تنظيمية جيدة سوف تقلل من ظاهرة المخالفين، كما أنها تنظم سوق العمل في الدولة وتمكن من استقراره، لأن كافة المخالفين سوف يعدون تلك المبادرة فرصة ذهبية لهم من أجل تعديل أوضاعهم.