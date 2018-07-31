"نجم سهيل" يحذر السائقين ومرضى الجهاز التنفسي من موجة الغبار

المصدر: وام

حذر قسم المسح الجيوديسي والبحري لإدارة المساحة ببلدية دبي ومن خلال متابعة منظومة الإنذار المبكر وتطبيق نجم سهيل للأرصاد الجوية جميع السائقين خاصة مرتادي الطرق السريعة بأخذ الحيطة والحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار ..داعيا مرضى الربو والجهاز التنفسي بالتزام الأماكن المغلقة .

وتوقع قسم المسح الجيوديسي والبحري لإدارة المساحة ببلدية دبي أن يستمر تأثير الغبار على أجواء الإمارة حتى يوم غد الأربعاء لتبدأ بعدها الرؤية الأفقية في التحسن تدريجيا.

وأوضح المسؤولون بالقسم أن إمارة دبي تقع تحت تأثير موجة غبار كثيف أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة منذ يوم الأحد الماضي لوقوعها تحت تأثير منخفض الهند الموسمي والذي تمركز في الأجزاء الجنوبية من الدولة مما أدى إلى حركة الرياح الجنوبية الشرقية الجافة والتفافها حول مركز المنخفض الجوي مما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.