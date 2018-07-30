محمد بن راشد ومحمد بن زايد: محمد السادس يقود بلاده للازدهار

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام، دبي - البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ملك المغرب.

وفي تدوينات عبر «تويتر»قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إنالملك محمد السادس يقود بكل اقتدار مسيرة النهضة في المغرب نحو الرقي والازدهار.

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