خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد و الحكام يهنّئون ملك المغرب بعيد العرش

المصدر: أبوظبي - وام، دبي - البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد العرش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس بالمناسبة نفسها.

أواصر المحبة

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا الخالصة لأخي جلالة الملك محمد السادس الذكرى الـ19 لتوليه العرش».

وأضاف سموه: «ذكرى نجدد فيها أواصر المحبة والصداقة بين شعبينا، ونجدد فيها الاحتفاء بمسيرة النهضة في المملكة المغربية الشقيقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل اقتدار نحو الرقي والازدهار».

مناسبة عزيزة

إلى ذلك، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه: «أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس بالذكرى الـ19 لتوليه العرش.. مناسبة عزيزة نشاطر فيها الشعب المغربي الشقيق فرحته بمسيرة التقدم والازدهار التي تعززت في ظل قيادة حكيمة ورؤية صائبة لجلالته».

وقال سموه: «علاقاتنا الأخوية راسخة، ونتمنى لها المزيد من التطور والارتقاء لما فيه خير وصالح شعبينا الشقيقين».

برقيات

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش.

تهنئة

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة عيد العرش.

حمدان وهزاع بن زايد يقدمان التهنئة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بالذكرى الـ19 لتوليه العرش. ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» عن سموه قوله «نبارك للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الذكرى الـ19 لتوليه العرش.. مسيرة حافلة بالعطاء والازدهار بفضل حكمته ورؤيته في قيادة المملكة».

وأضاف سموه «العلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب هي نموذج للعلاقات الثنائية البناءة بين الدول الشقيقة، تمنياتنا لقيادة المملكة المغربية وشعبها أصدق وأطيب الأمنيات في مواصلة التقدم والازدهار». إلى ذلك، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن علاقات مميزة تربط الإمارات بالمملكة المغربية قيادة وشعباً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بالذكرى الـ 19 لتوليه العرش.. علاقات مميزة تربط الإمارات بالمملكة المغربية قيادة وشعباً، ورحلة عطرة قادها جلالته في البناء والتنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتقدم بثقة نحو المستقبل الزاهر». دبي ـ البيان