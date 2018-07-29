محمد بن راشد: عدل زايد محفور في نفس بو خالد

المصدر: Ⅶ دبي، نيودلهي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العدل الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ما زال محفوراً في تفاصيل الحياة في الإمارات، ولدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه معلّقاً على صورة نشرها عبر «تويتر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما كان طالباً، وتعود لعام 1996 وهو يكتب «العدل أساس الملك»: «قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الإمارات على العدل، ما زال عدل زايد محفوراً في تفاصيل الحياة في الإمارات، ما زال عدل زايد محفوراً في نفس بو خالد، يجري في دمه، ويرسّخ حكم وحكمة زايد من خلاله».

في موضوع آخر أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد المقبل، وأن الإمارات والهند تسعيان لتكونا في قلب هذه التغيرات الكبرى.

تأتي تصريحات سموه بمناسبة تدشين الإمارات والهند شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادها في هذا المجال، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة ما يقارب 20 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.

ويسعى البلدان إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء تطبيقات مبتكرة تسهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص.

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