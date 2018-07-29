محمد بن راشد: عدل زايد محفور في نفس بوخالد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعود إلى العام 1969 عندما كان سموه طالباً يكتب بخط يده «العدل أساس الملك». ودوّن سموه معلقاً على الصورة: «العدل أساس الملك.. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالباً».

وأضاف سموه: «قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الإمارات على العدل». وقال: «ما زال عدل زايد محفوراً في تفاصيل الحياة في الإمارات.. ما زال عدل زايد محفوراً في نفس بوخالد، يجري في دمه، ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله».