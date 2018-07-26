أصغر تاجرة رطب تجذب الزوار والمشاركين

المصدر: الظفرة - صبري صقر

جذبت الطفلة شما بطي - 9 سنوات - أنظار الزوار والمشاركين في المهرجان بعدما حصلت على لقب أصغر تاجرة في السوق الشعبي المقام ضمن فعاليات المهرجان.

وتدرس شما في الصف الرابع وأثبتت شما حضورها بين الكبار وهي تبيع أنواع الرطب للزوار من كل الجنسيات، ما أكسبها العديد من المهارات والسمات الإيجابية.

وأوضحت أنها بدأت التجربة ببيع بعض أنواع الحلوى الإماراتية داخل السوق الشعبي، ولكن والدتها أقنعتها ببيع الرطب كون أغلب زوار المهرجان عشاق النخيل ويأتون لشراء الرطب.

وأضافت أنها استفادت كثيراً من تجربتها في البيع، مؤكدة أنها سوف تكرر التجربة إن شاء الله، في السنوات المقبلة، خاصة وأن المهرجان ينطلق خلال العطلة المدرسية.

وأشارت الى أنها اكتسبت العديد من الإيجابيات مثل التعامل مع الناس باحترام، والثقة بالنفس مع سهولة التواصل مع من هم أكبر منها سناً.

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