ليوا للرطب يستقبل مشاركات شوطي النخبة اليوم

المصدر: Ⅶالظفرة –صبري صقر

تستقبل اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب اليوم الخميس مشاركات المزارعين الراغبين في خوض منافسات شوط ليوا لنخبة الرطب، فيما تستقبل غداً مشاركات المزارع الراغبة في خوض شوط الظفرة للنخبة، وهي المنافسات الأكثر أهمية في المهرجان ولدى عشاق ومنتجي الرطب.

واشترطت اللجنة المنظمة ألا يقل عدد الأصناف في فئة نخبة ليوا للرطب عن 15 صنفاً، وألا تقل الكمية المشاركة عن 3 كيلوغرامات لكل صنف، وتحتسب اللجنة 30% من درجة التقييم على نظافة المزرعة العامة، والعناية بالنخلة، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد تسليم العينات وفقاً للفئات المحددة، وتبدأ لجنة التحكيم تقييم الرطب فور استلام المشاركات ويتم إعلان النتائج في اليوم التالي ومع اختتام الفعاليات المهرجان.

منافسات قوية

وشهدت مزاينة الرطب لفئتي الشيشي والفرض منافسات قوية، وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، الفائزين بالمراكز الأولى، وأسفرت منافسات مسابقة الشيشي عن فوز سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من منطقة كيه بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حمد عيسى حبيب المزروعي من منطقة المدركة، وفي المركز الثالث سعيد حمودة خميس العرياني من منطقة الوقن، وفي المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري من منطقة الحومانة، وفي المركز الخامس محمد أحمد دمينة المنصوري من منطقة النابتية.

فيما جاء بالمركز السادس خليفة محمد فريح هلال القبيسي من منطقة سيح الخير، وفي المركز السابع عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي من منطقة الدحيج، وفي المركز الثامن خميس علي مرشد المرر من منطقة النابتية، وفي المركز التاسع علي عبيد سعيد الخميري الزعابي من مدينة أبوظبي، وفي المركز العاشر سالم سعيد سالم المرر من منطقة لاطير.

وسجلت نتائج مسابقة الفرض فوز مطر علي مفتاح محمد الشامسي من منطقة الظاهرة بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حميد سعيد محمد سلطان العرياني من منطقة الوقن، وفي المركز الثالث علي سعيد حمودة خميس العرياني من منطقة الوقن، وفي المركز الرابع سالم ملهي خلف عيسى المزروعي من منطقة كيه، وفي المركز الخامس بخيت سيف مرشد خميس المرر من منطقة الحومانة.

وكان المركز السادس من نصيب هادفة عبدالله جديم المزروعي من منطقة خنور، وفي المركز السابع سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من منطقة كيه، وفي المركز الثامن سعيد حمودة خميس العرياني من منطقة الوقن، وفي المركز التاسع روضة مبارك مسباح المرر من منطقة سيخ الخير، وفي المركز العاشر عفراء محمد خلفان الهاملي من منطقة الصوط.

«ألهمني زايد»

أطلقت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مبادرة «ألهمني زايد» خلال المهرجان، بهدف تكريس نهج زايد، رحمه الله، وجعله في مقدمة اهتمامات الأجيال الجديدة.

وأكدت صفية الحميدي، مدير التوعية والتواصل في اللجنة، انضمام أكثر من 300 مشارك إلى المبادرة حتى الآن.

وقالت الحميدي: نحن على تواصل دائم مع هؤلاء المبدعين، مشيرة إلى أن مبادرة «ألهمني زايد» أطلقتها اللجنة في معرض أبوظبي للكتاب مطلع العام الحالي، وجاء تواجدها بمهرجان ليوا، بهدف التواصل مع أكبر عدد من الشرائح المجتمعية.

مدينة ذكية

واستعرضت دائرة التخطيط العمراني والبلديات خلال مشاركتها في المهرجان مشروع زايد للمدينة الذكية وعرضت الجزئية الخاصة بإدارة ومتابعة شجر النخل ومراقبة أمراض سوسة النخيل.

معزوفات

لفتت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي الأنظار، من خلال معزوفاتها التراثية ومجموعة المقطوعات الموسيقية التي قدمتها في أروقة المهرجان.

وتضمنت معزوفات موسيقى الشرطة وصلات مختلفة ما بين المارشات والأغاني الإماراتية والعربية والألحان الفولكلورية، وأيضاً روائع الموسيقى العالمية.

أصغر تاجرة رطب تجذب الزوار والمشاركين

جذبت الطفلة شما بطي - 9 سنوات - أنظار الزوار والمشاركين في المهرجان بعدما حصلت على لقب أصغر تاجرة في السوق الشعبي المقام ضمن فعاليات المهرجان.

وتدرس شما في الصف الرابع وأثبتت شما حضورها بين الكبار وهي تبيع أنواع الرطب للزوار من كل الجنسيات، ما أكسبها العديد من المهارات والسمات الإيجابية.

وأوضحت أنها بدأت التجربة ببيع بعض أنواع الحلوى الإماراتية داخل السوق الشعبي، ولكن والدتها أقنعتها ببيع الرطب كون أغلب زوار المهرجان عشاق النخيل ويأتون لشراء الرطب.

وأضافت أنها استفادت كثيراً من تجربتها في البيع، مؤكدة أنها سوف تكرر التجربة إن شاء الله، في السنوات المقبلة، خاصة وأن المهرجان ينطلق خلال العطلة المدرسية.

وأشارت الى أنها اكتسبت العديد من الإيجابيات مثل التعامل مع الناس باحترام، والثقة بالنفس مع سهولة التواصل مع من هم أكبر منها سناً.