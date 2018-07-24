رئيس الدولة يمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا "وسام زايد"

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الصديقة ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة " وسام زايد " تكريما لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما وتقديرا وتثمينا لدورهما في حل النزاع الثنائي وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بينهما والمساهمة في احلال السلام وارساء الاستقرار في المنطقة.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كلاً من فخامة أسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد " وسام زايد " الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وأعرب سموه عن سعادته بتواجد صانعي السلام في القرن الإفريقي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مثمنا جهودهما ومساعيهما في إحلال السلام والأمان والاستقرار واللذين عملا معا على إنهاء الصراع بين بلديهما وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بينهما.

من جانبهما، أعرب فخامة أسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد عن سعادتهما واعتزازهما بهذا الوسام الرفيع مقدرين جهود دولة الإمارات في دعم السلام والتنمية في بلديهما ودورها الحضاري في مد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

وكانت قد جرت مراسم استقبال رسمية لضيفي البلاد فخامة أسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد في قصر الرئاسة في أبوظبي .. فيما كان في استقبالهما لدى وصولهما القصر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث صافح الضيفان كبار مستقبليهما من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرافقي ضيفي البلاد.

بعدها، توجه فخامة أسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد يرافقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المنصة حيث عزف السلام الوطني لدولة إريتريا وجمهورية أثيوبيا ودولة الإمارات فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيفي البلاد.

وسجل الضيفان كلمتين في سجل الزوار أعربا خلالهما عن سعادتهما بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنيين لها ولشعبها دوام التقدم والازدهار واستمرار تعزيز دورها الإنساني والتنموي في مختلف دول العالم.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لفخامة أسياس أفورقي ومعالي الدكتور أبي أحمد.

حضر الاستقبال الرسمي ومراسم تقليد الوسامين ، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس التنفيذي وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من سفراء الدول ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

ويرافق فخامة الرئيس الإريتري معالي عثمان صالح محمد وزير الخارجية وياماني جبراب مستشار الرئيس والأمين حسن الأمين مدير مكتب الرئيس، فيما يرافق معالي رئيس وراء أثيوبيا معالي أحمد شيدي محمد وزير شؤون الاتصال الحكومي ومعالي ليما واكو رئيس إقليم ولاية أوروميا ومعالي فيتسم اريجا جيبريكدان وزير دولة وسعادة تبجي برهي شووك سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.

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