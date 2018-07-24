قمة ثلاثية بين رئيس أريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا وولي عهد أبوظبي

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تدعم كل جهد أو تحرك يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في أي بقعة بالعالم من منطلق إيمانها بأن تحقيق السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع شعوب العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة في أبوظبي وضم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة.