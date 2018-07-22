ملكية إلكترونية مدى الحياة لمركبات الأفراد أول أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء إطلاق المرحلة الثالثة للملكيات الإلكترونية لمركبات الأفراد، التي تسري مدى الحياة، بدلاً من السائدة حالياً، وذلك بدءاً من أول أغسطس المقبل في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من إطلاق هذه الخدمة.

حيث تم في السابق تدشين الخدمة في شهر يناير لفئة السيارات الحكومية، وشركات تأجير السيارات، ومركبات الأجرة، بينما تم في شهر مايو الفائت إطلاقها لمركبات الشركات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى التحول الإلكتروني تدريجياً في كل خدماتها، مواكبة لتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن إطلاق خدمة الملكية الإلكترونية الجديدة لفئة مركبات الأفراد تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم في استصدارها بوسائل ذكية.

وإن الحصول على هذه الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTADUBAI أو تحميل تطبيق دبي درايف Dubai drive على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

وأضاف بأن آلية التطبيق تتضمن إصدار ملكية دائمة من دون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة، ويتم تجديد الملكية الإلكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات، وأن نسخة الملكية الإلكترونية (رخصة سير مركبة) تأتي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للمتعامل، وكذلك تظهر للمتعامل من خلال تطبيق الهيئة.

هذا وأكد المرزوقي أنه يجب على المتعاملين الاحتفاظ بالملكية الدائمة وطباعة (رخصة سير مركبة) التي يتم إرسالها للمتعاملين من خلال البريد الإلكتروني والاحتفاظ بهما في حال خروج المركبات خارج الدولة، فيما أفاد كذلك بأنه قد تم التعميم على الجهات الداخلية والخارجية بخصوص هذا الشأن.

وذلك من خلال مخاطبات رسمية صادرة من وزارة الداخلية، مضيفاً أنه يمكن التحقق من صحة بيانات رخصة سير مركبة من خلال الدخول إلى الرابط الموجود بشهادة رخصة سير مركبة التي يمكن طباعتها مجاناً من خلال الدخول إلى موقع الهيئة.

موضحاً أن المشروع يعتبر إضافة لتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، فضلاً عن أنه يدخل في إطار المنتجات الصديقة للبيئة، من حيث الحد من استخدام المواد المُضرّة بيئياً مثل مادة البولي إيثلين ومشتقاته البلاستيكية.