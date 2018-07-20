محمد بن راشد: فخور بفريق عملي ونتطلع للصدارة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بفريق عمله، مشيراً إلى أنهم يستحقون حفلاً كبيراً للاحتفاء بهم بعد تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر»، تعقيباً على ما حققته دولة الإمارات من إنجاز جديد تمثّل باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية «الذكية»، حيث حلّت في المرتبة الـ6 عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات «TII» على مستوى العالم.

وقال سموه: «قبل 5 أعوام جمعنا 1000 مسؤول من الحكومة الاتحادية، وأطلقنا معهم مشروع «الحكومة الذكية» لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية، أعطيناهم مهلة 24 شهراً للتنفيذ، ووعدنا المقصّرين بحفل وداع.. اليوم صدر تقرير من الأمم المتحدة يضم 193 دولة يصنّف الإمارات السادس عالمياً في الخدمات الذكية».

وأضاف سموه: «الإمارات اليوم الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية، وتقدمت عالمياً على دول سبقتنا في هذا المجال.. فخور بفريق عملي.. يستحقون حفلاً كبيراً لنحتفي بهم.. ولكن سنقيمه لهم بعد تحقيقنا المركز الأول عالمياً بإذن الله».