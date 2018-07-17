"صوت تنين دبي" أحدث الإذاعات الرقمية باللغة الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شبكة الإذاعة العربية، أكبر شبكة إذاعية في المنطقة، بالتعاون مع "هلا بالصين"، المبادرة المشتركة بين شركتي "مِراس" و"دبي القابضة"، عن إطلاق أحدث محطة إذاعية رقمية باللغة الصينية، والتي تبث محتواها على مدار الساعة، ضمن خطتها الاستراتيجية للتفاعل مع السيّاح والمقيمين الصينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي إطلاق الإذاعة الصينية الجديدة بالتماشي مع مبادرة "هلا بالصين" التي تعمل على توفير أجندة سنوية حافلة بالفعاليات الترفيهية تستهدف الأعداد المتزايدة للسيّاح القادمين من الصين والمقيمين في الدولة، خلال الوجهات والمرافق التابعة لكلٍ منها، وتسلط الضوء على دبي كأحد الوجهات الترفيهية الأساسية للسياحة الصينية.

وتحمل الإذاعة الرقمية الجديدة إسم "دبي لون داينشينيين" والذي يعني "صوت تنين دبي" باللغة الصينية الشمالية "المندرين" ويمكن تشغيل التطبيق الخاص بها ‘Dubai Dragon’ على كل من هواتف "آبل" و"أندرويد" بتحميله من "آبل ستور" وغوغل بلاي". كما سيتم قريباً توفير الإذاعة للتحميل من خلال تطبيق شبكة الإذاعة العربية الخاص بجهاز "آبل تي في"، ليتمكن المستمعين من الولوج إلى الإذاعة بسهولة في أي وقت وأي مكان، والحصول على آخر مستجدات الأخبار، والإستماع إلى المحتوى الموسيقي المفضل لديهم.

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة "هلا بالصين": "مبادرة ’هلا بالصين‘ التي تم إطلاقها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات المحلية والدولية بما يسهم في تحقيق سعينا لتطوير وزيادة الأنشطة التجارية والسياحية المتبادلة ويرتقي بالعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والصين. نركز على مجموعة من الجوانب التي تجتذب الزوار الصينين إلى دبي، كالثقافة والتراث، والترفيه، والاستجمام، وتسوق السلع الفاخرة. نحن على ثقة بأن الزوار والمقيمين الصينيين سيلمسون الكثير من الود والترحيب مع مجموعة من التجارب والخدمات التي نوفرها لهم، مثل الخط الساخن بلغة المندرين الصينية، وخيارات خدمة كونسيرج المتنوعة، بالإضافة إلى الراديو الرقمي الصيني."

كما يتزامن موعد إطلاق الإذاعة مع الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، إلى الدولة بهدف تعزيز العلاقات والروابط الحكومية بين الدولتين.

ومن جهته صرّح محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية، عن سعادته بانطلاق الإذاعة الرقمية الجديدة، وقال: "تحرص شبكة الإذاعة العربية دائماً على دعم الخطط الإستراتيجية التي تطلقها حكومتنا الرشيدة. ويأتي تفعيلنا للإذاعة الرقمية الجديدة باللغة الصينية تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم جسور السياحة الصينية بين الدولتين. حيث تلعب المحطات الإذاعية دوراً أساسياً في أسلوب حياة المقيمين على أرض الإمارات، ونهدف من خلال إذاعتنا الجديدة إلى خدمة المقيمين الصينيين في الإمارات وتوفير منصة ترفيهية وإخبارية مميزة لهم إضافةً إلى الأعداد المتزايدة من السيّاح منهم."

وأضاف الرشيد: "تلعب الإذاعة الرقمية الجديدة دوراً فعّالاً في مدّ جسور الثقافة الإماراتية وتوصيلها إلى المستمع من خلال محتوى متميّز بحلّة ترفيهية وثقافية وإخبارية، ليتعرف من خلالها إلى أهم الخدمات الحكومية التي توفرها دولة الإمارات ومختلف الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها وآخر المستجدات المحليّة والعالمية في مختلف الأصعدة، وبالتأكيد نسلّط من خلالها الضوء على أهم الأبعاد الثقافية الغنيّة لدولتنا الحبيبة."

ومن المتوقع أن تستمر أعداد المقيمين الصينيين في الإمارات بالتزايد في ظل النمو والتطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة، حيث يبلغ عددهم حالياً 174,000.

وجدير بالذكر أن شبكة الإذاعة العربية تعتبر أكثر المجموعات الإعلامية تنوعاً ثقافياَ في المنطقة، حيث تبثّ محتواها يومياً من خلال أكثر المحطّات الإذاعية شهرةً ونجاحاً في سبعة لغات مختلفة وتتواصل مع أكثر من 200 جنسية.

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