الإمارات بوابة الفرص المثالية لأسواق الشرق الأوسط

المصدر: وام

أكد هوانغ يانغ زانغ رئيس مجلس الأعمال الصيني في الإمارات أن زيارة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات يوم الخميس المقبل ستعطي دفعة قوية للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وستنسج روابط تجارية إضافية تحقق الأهداف المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين تعكس مدى اهتمام وحرص البلدين على تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية المشتركة بينهما بما يسهم في فتح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد بوابة الفرص المثالية للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط .. مشيرا إلى قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورات ملحوظة على الصعد كافة ويترجمها تنامي مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري فضلا عن التواجد المؤثر للعديد من الشركات الصينية في أسواق الدولة.

وأشار زانغ إلى أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي فإن الأمر يستدعي - وكما تعلمنا من التجارب السابقة - أن لا نحصد مؤشرات الرضا بل نعمل بجد على الاستفادة من الظروف الراهنة والاستعداد للتعامل مع التطورات المستقبلية وبذل أقصى الجهود لإعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق الإصلاح والابتكار.

وحول دور مجلس الأعمال الصيني في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .. أفاد زانغ بأن مجلس الأعمال المشترك يعمل على تعزيز التنسيق الاتصالات وتبادل المعلومات والتعاون في مجال الأعمال بين الشركات والمؤسسات الصينية في دولة الإمارات وحماية الحقوق والمصالح القانونية لأعضائه وتمثيلهم في المعاملات مع الأفراد والكيانات الخارجية وتعزيز التفاهم والتواصل مع الحكومات المحلية ومجتمع الأعمال وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات.

وأضاف أنه يبلغ تطلعات الأعضاء بشأن التراخيص وتزويدهم بمختلف الخدمات لتوجيه وتنسيق الشركات الممولة من الصين لتشغيل الأعمال القانونية وتحقيق المنافسة العادلة وحل المشاكل التجارية الرئيسية من خلال المفاوضات لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وحول عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات وحجم استثماراتها وأنواع القطاعات التي تعمل فيها .. أشار إلى وجود حوالي 4200 شركة صينية تعمل في الإمارات بنهاية العام الماضي ..لافتا إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى الإمارات بلغ 9.1 مليار دولار نهاية عام 2017 بما في ذلك النفط والغاز والبنية التحتية والمالية والبناء والاتصالات والتجارة وغيرها وأن العام الماضي وحدة شهد تدفقا استثماريا مباشرا من الصين إلى الإمارات بنحو 610 ملايين دولار.

وذكر زانغ أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يجذب الاستثمارات الصينية .. مشيرا إلى مشاركة المستثمرين الصينيين في مشاريع التنمية بالإمارات بفضل البنية التحتية الجيدة وبيئة الأعمال السهلة والنظام القانوني الشامل فهم يعتبرون الإمارات بوابة مثالية لهم لتحديد الفرص في أسواق الشرق الأوسط.

وتابع أن الفترة القادمة ستشهد شراكات جديدة بين الإمارات والمؤسسات الصينية في العديد من القطاعات الهامة مثل الصناعة والمصنوعات والتمويل والثقافة والتعليم والطاقة والزراعة.. إلخ.

وحول عدد السياح الصينيين الزائرين إلى الإمارات .. أوضح زانغ أن نسبة السياح من الصين خلال عام 2012 شكلت 1.7 في المائة من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى الإمارات لترتفع خلال عام 2016 إلى 4 في المائة من إجمالي الزائرين للإمارات مع توقعات بتنامي تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشف أن الإمارات هي أول دولة في منطقة " مبادرة الحزام والطريق " تحصل على إعفاء متبادل للتأشيرة لجواز السفر العادي مع الصين في عام 2017 وتجاوز عدد السياح الصينيين إلى الإمارات 1.1 مليون سائح بمعدل نمو 50 % على أساس سنوي وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الزوار الصينيين في دولة الإمارات مليون زائر.

وأضاف أن عدد السائحين الصينيين إلى أبوظبي خلال عام 2017 بلغ نحو 374 ألف سائح وبلغ معدل النمو السنوي 61 % .. لافتا إلى أنه خلال العام الجاري أصبحت الصين أكبر مصدر للسياحة في أبوظبي.

وتابع أنه خلال عام 2017 نمت الصين لتصبح خامس أكبر مصدر للسياح الأجانب في دبي حيث زاد عدد الزوار الصينيين الذين يزورون دبي لأكثر من 764 ألف زائر صيني بنسبة نمو 41 % مع توقعات بارتفاع الزائرين الصينيين إلى دول الخليج بحلول 2021 بما لا يقل عن 2.5 مليون سائح صيني تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر منهم.

وحول أهمية مشروع "طريق الحرير" في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين .. ذكر رئيس مجلس الأعمال الصيني في الإمارات أن الصين والإمارات تشتركان في استراتيجيات إنمائية مماثلة منها "مبادرة الحزام والطريق " والتي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتتفق بشكل كبير مع مفهوم "إحياء طريق الحرير" .

وأضاف زانغ أن مبادرة " حزام واحد وطريق واحد " تجلب وتعزز فرص الاستثمار والتجارة للبلدين .. منوها بإنجازات التطوير المشترك بين الصين والإمارات بشأن مبادرة " حزام واحد وطريق واحد" حيث أصبحت الإمارات العضو المؤسس لبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية ويتم تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى للتعاون في مجال النفط والغاز.

يشار إلى أن صندوق الاستثمار المتبادل الصيني - الإماراتي يسير بسلاسة في بناء المطارات والموانئ والطرق والبنى التحتية للاتصالات وقد تم افتتاح بنك المقاصة الرنمينبي في الإمارات.

وبسؤاله عن المشاريع الصينية الجديدة المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ..أوضح زانغ أن الشركات الصينية نشطة للغاية في استكشاف فرص استثمارية جديدة مع شركائها المحليين في الإمارات وأنها تركز على مشاريع مثل الحديقة الصناعية والبيع بالجملة والنفط والغاز .

وحول أكبر الشركات الصينية العاملة في الإمارات وحجم رأس مالها الاستثماري والقطاعات التي تعمل فيها .. أشار إلى شركة البترول الوطنية الصينية / CNPC / وشركة China State Construction وشركة COSCO للشحن و Huawei و JOCIC وغيرها .. مضيفا أن هذه الشركات تستثمر مليارات الدولارات في الإمارات تشمل القطاعات التشغيلية العاملة فيها النفط والغاز والبناء والموانئ والتكنولوجيا والمنطقة الصناعية.

وعن حجم التجارة الثنائية بين البلدين .. أفاد زانغ بأن التجارة بين الصين والإمارات بلغت قيمتها 53.3 مليار دولار خلال عام 2017 وأن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحول أهمية مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في " إكسبو 2020 دبي ".. أوضح جناح الصين يهدف من خلال المشاركة لعرض إنجازات التنمية التي حققتها الصين في مجالات المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والاتصالات والنقل والصناعات الجديدة ورأس المال المالي والحكم لعرض مساعي الصين في تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي واستكشاف الفرص الجديدة وبناء قرية عالمية للبشرية فضلا عن الدور المهم الذي تلعبه في دفع الحضارة الإنسانية.

وتابع زانغ أن دولة الإمارات - باعتبارها واحدة من أهم الشركاء للصين في الشرق الأوسط - تعمل كنقطة اتصال رئيسية لمبادرة الحزام والطريق .. لافتا إلى أن مشاركة الصين ستعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة خلال فترة المعرض التي تمتد لستة أشهر.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال الصيني أنه من المتوقع أن ينظم جناح الصين العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى المؤسسات الإقليمية والتي تعرض اقتراح الصين لمتابعة الابتكار والبحث عن الفرص وبناء الانسجام.