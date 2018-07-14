بالفيديو.. أمطار الخير على الدولة

سقطت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على بعض مناطق الدولة منها وادي الحلو وشوكة وكلباء.
#أمطار_الخير على الدولة .. جريان وادي شوكةhttps://t.co/2lS6jS2VR0#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/aH3n4Ccb5U— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2018
#أمطار_الخير على وادي شوكةhttps://t.co/2lS6jS2VR0#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m5YTi9HExx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2018
وتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا على بعض المناطق الشرقية من الدولة في الفترة من الساعة الثالثة إلى الساعة 8 مساء.
#أمطار_الخير على شوكة - طريق وادي الحلو#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما@NCMS_media pic.twitter.com/h5RjGPNHGp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2018
#أمطار_الخيرعلى طريق شوكة - كلباء#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما@NCMS_media pic.twitter.com/PK7eP4TeGh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 14, 2018