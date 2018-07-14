بالفيديو.. أمطار الخير على الدولة

المصدر: وام

سقطت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على بعض مناطق الدولة منها وادي الحلو وشوكة وكلباء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لتكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا على بعض المناطق الشرقية من الدولة في الفترة من الساعة الثالثة إلى الساعة 8 مساء.