محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع جنوب أفريقيا

المصدر: دبي ـــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة حيث بحثا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس سيريل راما فوزا والوفد المرافق له، بينما أكد رئيس جنوب أفريقيا حرصه الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بالإمارات، وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، معرباً عن ثقته بأن زيارته تشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.