محمد بن زايد يبحث مع رئيس جنوب أفــريقيا تعزيز التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سموه بالرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق له، مثمّناً حرصه الشخصي على تعزيز علاقات بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيه إلى الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، ومعرباً عن ثقته بأن زيارته تشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين والشعبين الصديقين ومحطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بينهما.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وطموحات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

مشيراً سموه إلى أن هذا الحرص نابع من النهج الذي تسير عليه الدولة في بناء علاقات طيبة وبناءة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

محادثات

واستعرض الجانبان خلال المحادثات الرسمية التي عقدت أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي إمكانات وفرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من أوجه التعاون بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في تحقيق التنمية المستدامة واضطراد التقدم والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تحرص على تعزيز شراكاتها الراسخة مع الدول الأفريقية الصديقة بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقراراً وتنمية وازدهاراً.

صداقة

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقاتها مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة بصفتها صديقاً مهماً وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في القارة الأفريقية، مشيراً سموه إلى وجود كثير من السمات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.

فالبلدان يمثلان رمزين مهمين في محيطهما والعالم في تجسيد قيم التسامح والانفتاح كما أنهما يشكّلان نموذجين تنمويين ناجحين ويشتركان معاً في العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتهما.

وعبّر سموه عن تمنياته لشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار ولفخامة الرئيس سيريل رامافوزا التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة التنمية والتحديث في بلاده وتحقيق طموحات شعبه في الرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً متانة علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، متطلعاً إلى تعزيز هذا التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة المتوافرة لدى البلدين.

تشديد

كما شدّدا على أهمية إعلاء وتعزيز قيم التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين شعوب ودول العالم باعتبارها المدخل الأمثل للتعايش المشترك وتعزيز أركان السلام والأمن والاستقرار في العالم.

حضر جلسة المحادثات الرسمية من جانب دولة الإمارات معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

كما حضرها من جانب جمهورية جنوب أفريقيا لينديوى سيسيولو وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، مابيسا ناكولا وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، وجي تي وزير الطاقة، واللواء بي إتش كيلي وزير الداخلية، وجي ماغوانيش نائب وزير التجارة والصناعة، وساد كاتشاليه سفير جنوب أفريقيا المُعيّن لدى الدولة.

وعقب المحادثات قال رئيس جنوب أفريقيا في كلمة في سجل كبار الزوار بمناسبة زيارته للدولة: «إنني في غاية الامتنان للحفاوة التي استقبلتموني بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أنه لمن دواعي الشرف أن أقوم بهذه الزيارة خلال العام الذي تحتفلون فيه بالذكرى المئوية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونحن في جنوب أفريقيا نحتفل أيضاً بمرور مئة عام على ميلاد نيلسون مانديلا، شكراً لكم على استقبالي».

استقبال

هذا وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أمس، عند وصوله البلاد في زيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، حيث عُزف السلامان الوطنيان لجنوب أفريقيا ودولة الإمارات.. فيما أطلقت المدفعية «21» طلقة تحية لضيف البلاد. وصافح الرئيس سيريل رامافوزا مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا.