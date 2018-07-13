"الأرصاد": طقس حار غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة بوجه عام، ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً شمالا.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 تصل 38 كم/س أحيانا.

البحر في الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 19:30 .

وفي بحر عمان خفيف الى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:00 الثاني عند الساعة 22:20 والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:59 .