الإمارات ترحّب بزيارة الرئيس الصيني الخميس المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، التي ستبدأ يوم الخميس المقبل، والتي تعد أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حرص دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تنمية وتعزيز علاقاتها مع الصين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في المجالات كافة.

وقال سموه إن الرئيس الصيني سيبحث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.