مبادرة لـ «صحة دبي».. تحويل 5000 مُعسر للعلاج مجاناً في مستشفيات خاصة

المصدر: Ⅶ دبي ـ عماد عبد الحميد

لم يقتصر دور هيئة الصحة في دبي على تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق معايير عالمية، بل تعداه إلى دور إنساني تمثل في تحويل المرضى المعسرين إلى مستشفيات القطاع الخاص ضمن مبادرة «عطاء وسعادة»، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 5 آلاف مريض، إذ خصّصت المستشفيات الخاصة لهذه المبادرة 30 مليون درهم.

وكشف سالم بن لاحج، مسؤول المساعدات الإنسانية في هيئة الصحة في دبي، لـ«البيان» أن الهيئة تقوم بتحويل المرضى إلى 6 مستشفيات ومراكز صحية بعد دراسة أوضاعهم المالية. ولفت إلى أن الحزمة تشمل خدمات طبية علاجية مجانية للمرضى المُعسرين، إلى جانب حزمة خدمات أخرى بتكلفة ورسوم رمزية.

وحددت الهيئة بالتنسيق مع المنشآت الخاصة الخطوات اللازمة لاستفادة المرضى المعسرين من مبادرة «عطاء وسعادة»، وتتضمن: مراجعة المستشفى المشارك في المبادرة من قبل المريض، وتقديم طلب الاستفادة من المبادرة وتوفير المستندات المطلوبة، ومن ثم قيام المنشأة بجمع المستندات وإرسالها إلكترونياً لهيئة الصحة في دبي، تمهيداً لمراجعة الطلبات ودراستها من قبل الهيئة والبتّ فيها، على أن يقوم المستشفى بإعلام المرضى بالقرار.

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