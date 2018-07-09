«صحة دبي» تحول 5000 من المعسرين للمستشفيات الخاصة

المصدر: Ⅶدبي - عماد عبد الحميد

كشف سالم بن لاحج، مسؤول المساعدات الإنسانية في هيئة الصحة في دبي، أن عدد المرضى المعسرين الذين تم تحويلهم لمستشفيات القطاع الخاص ضمن مبادرة «عطاء وسعادة»، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي وصل إلى 5000 مريض، حيث خصصت المستشفيات الخاصة لها 30 مليون درهم.

وقال سالم بن لاحج لـ «البيان»: «إن الهيئة تقوم بتحويل المرضى إلى 6 مستشفيات ومراكز صحية بعد دراسة أوضاعهم المالية».

ولفت إلى أن الحزمة تشمل خدمات طبية علاجية مجانية للمرضى المعسرين، إلى جانب حزمة خدمات أخرى بتكلفة ورسوم رمزية.

وحددت الهيئة بالتنسيق مع المنشآت الخاصة الخطوات اللازمة لاستفادة المرضى المعسرين من مبادرة «عطاء وسعادة»، وتتضمن: مراجعة المستشفى المشارك في المبادرة من قبل المريض، وتقديم طلب الاستفادة من المبادرة وتوفير المستندات المطلوبة، ومن ثم قيام المنشأة بجمع المستندات وإرسالها إلكترونياً لهيئة الصحة في دبي، تمهيداً لمراجعة الطلبات ودراستها من قبل الهيئة والبت فيها، على أن يقوم المستشفى بإعلام المرضى بالقرار.

قائمة

وتشمل المستشفيات والمراكز الصحية المشاركة في المبادرة وفقاً للدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي: «المستشفى الدولي الحديث، حيث يقدم 100 عملية جراحية نسائية سنوياً، ومركز فقيه للإخصاب، الذي يقدم العلاج لـ 200 حالة عقم، ومستشفى زليخة، الذي قدم خدمات مجانية لقسم طب الأمراض الباطنية والقلب وأمراض السمنة المحولة عن طريق دكتور القلب والباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والجراحة العامة، كما قدم استشارات مجانية وفحصاً مجانياً لبعض الاختبارات المجهرية، إضافة لـ 60% خصماً على خدمة تنظير القولون، و20% على خدمات المختبرات والأشعة، و15% خصماً على بعض الخدمات الطبية الخاصة، وقدم الاستشارة المجانية في قسم أمراض النساء وطب الأورام النسائية».

غسيل الكلى

وشملت خدمات المستشفى الكندي التخصصي خصومات تتراوح بين 10% و40% للمرضى الذين ليس لديهم تأمين طبي، والحالات الطبية التي لا يشملها التأمين، إضافة إلى عرض خاص لمرضى غسيل الكلى المحولين من قبل الجهات الخيرية وفحوصات مجانية لـ 50 مريضاً يعانون من أمراض العيون المزمنة، و50% خصماً على الإجراءات الطبية اللازمة، وكذلك تخصيص يومين شهرياً لإجراء فحوص مجانية لنسبة السكر في الدم وقياس ضغط الدم ومعامل كتلة الجسم BMI لجميع المرضى الراغبين.

وأضاف أن قائمة المستشفيات شملت أيضاً مستشفى بلهول التخصصي، وقدم استشارات مجانية في عيادات المستشفى المختلفة: «الأذن، وجراحة الأعصاب، والجراحة العامة، والأطفال، والعيون، وطب الكلى، وغيرها من الأقسام والعمليات الجراحية العامة، مثل استئصال كيس، واستئصال الزائدة الدودية، إضافة لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأعصاب.

وأوضح أن مستشفى الإمارات قدم فحص الرنين المغناطيسي للدماغ والرنين المغناطيسي «بروتون» للباطنة، إضافة لفحوصات صحة الرجل وصحة المرأة، وعمليات استبدال كامل لمفصل الركبة.