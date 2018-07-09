مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة «الاتحادية للشباب»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعضوية شخصيات حكومية وأعضاء من مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف دعم رؤية المؤسسة التي تتمحور حول تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم وإطلاقها.

يأتي القرار في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والمساهمة بفعالية في رفاه المجتمع، وبما يعزز بناء مستقبل مستدام للدولة ويحقق أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

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تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب