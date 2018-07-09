المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعضوية شخصيات حكومية وأعضاء من مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف دعم رؤية المؤسسة الذي يتمحور حول تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم وإطلاقها.

ويأتي قرار تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والمساهمة بصورة فعالة في رفاه المجتمع الإماراتي وبما يعزز بناء مستقبل مستدام للدولة ويحقق في نفس الوقت أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، حيث جاء تشكيل مجلس إدارة المؤسسة في أعقاب إنشائها في أبريل من العام الحالي بهدف التنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة والتنسيق مع هذه المجالس لضمان توافق أهدافها وخططها واستراتيجياتها وأنشطتها مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب، إضافة إلى غيرها من الأهداف التي تخدم شباب الدولة وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لهم.

ونص القرار على أن يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته كلاً من: الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، إضافة إلى أعضاء من مجالس الشباب في كل إمارة وبما يعزز من ديناميكية القرارات التي يتخذها المجلس وتمكينها للشباب في مختلف قطاعات المجتمع.

ويذكر أنه وفي أعقاب تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإمارات للشباب ليتم لاحقاً تشكيل 7 مجالس محلية للشباب على مستوى الإمارات الـ7 لتكون صوتاً للشباب على مستوى الإمارات، حيث تقوم هذه المجالس المحلية بالمساهمة في العمل على المبادرات وتنفيذ البرامج واستضافة الفعاليات الخاصة بالشباب إضافة إلى تنفيذ الدراسات والبحوث والاستبيانات الخاصة بالشباب.

مبادرة

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: يحق لنا أن نفخر بقيادتنا الحكيمة وبدولتنا الرائدة، ففي الوقت الذي ما زال به البعض يسأل عن مصير الشباب في بعض الدول، أصبح شبابنا اليوم يأخذون بأيديهم زمام الأمور وبطاقاتهم العالية يحددون المصير ويمضون بثبات لتحقيق الأفضل. وأتشرف اليوم بانضمامي لمجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب الذي سيعنى بالشريحة الأكثر تأثيراً في المجتمع لفهم احتياجاتها والوقوف على شؤونها المتعددة للأخذ بأيديهم ودعمهم لتحقيق ما فيه الخير لهم ولنا جميعاً. ونعاهد قيادتنا أن نكون على قدر الثقة التي منحتنا إياها لنعمل على تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل طاقاتهم وإبداعاتهم وإطلاقها. عجمان - البيان