إعفاء متبادل لجميع جوازات مواطني الدولة وروسيا

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ودينس مانتوروف التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، منها اتفاقية الإعفاء المتبادل لكل الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية.

وقع الاتفاقية من جانب الدولة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومن الجانب الروسي الكسندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.. إلى جانب مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة جاستين غاردن للتعاون في مجال تصميم مخططات المدن الحديثة.. وقعها من جانب الدولة يوسف باصليب المدير التنفيذي للتطوير العمراني المستدام في شركة مصدر ونتاليا اوسيتروف مدير عام شركة جاستين.. واتفاقية تعاون لتأسيس مصنع للسيارات المدنية الفارهة بين شركة توازن الإماراتية وشركة سولار ونامي واورس الروسية وقعها من جانب الدولة عبدالله ناصر الجعبري مدير صندوق توازن لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية ومن الجانب الروسي سرجية حسن الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي سياق متصل.. عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاً ثنائياً مع دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

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