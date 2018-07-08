زيادة الخدمة الوطنية للذكور من حملة الثانوية إلى 16 شهراً

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة -ممثلةً بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية- عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين «الذكور» من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحقق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية، وأثّر إيجابياً في سلوكيات مجنّدي الخدمة الوطنية، وأحدث تغييراً جذرياً في شخصيات المنتسبين، لكون هذا المشروع يعد إحدى الخطوات الاستراتيجية الأكثر تأثيراً وأهمية في مسيرة الوطن، انطلاقاً من العائد الاستراتيجي الذي سيحققه على الصعيد السياسي والعسكري والأمني والوطني والاجتماعي والاقتصادي.

اقرأ أيضاً:

مواطنون: لبيك يا وطن.. زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى 16 شهراً