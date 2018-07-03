محمد بن راشد يعزي حاكم رأس الخيمة في وفاة حمد بن محمد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة ــ وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وإلى آل القاسمي، في وفاة المرحوم الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

وذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس عزاء الفقيد في قصر الضيافة في رأس الخيمة.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء والأعيان وكبار المسؤولين.