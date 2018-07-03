محمد بن راشد وحميد النعيمي وسعود المعلا يعــزّون سعود بن صقر في وفاة حمد القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

حيث قام سموه مساء أمس بزيارة مجلس عزاء الفقيد في قصر الضيافة في رأس الخيمة وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وإلى آل القاسمي الكرام، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديم واجب العزاء، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

مواساة

إلى ذلك، تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

كما تقبل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، كما تقبل سموه تعازي سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ودعا أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود المولى عز وجل أن يتغمد فقيد القواسم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتقبل العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، ومحمد عمران الشامسي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومن ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.

وتقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمجلس الضيافة في خزام أمس تعازي معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

كما تقبل سموهما التعازي من كبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

هذا وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أديا صباح أمس صلاة الجنازة على جثمان فقيد القواسم المغفور له الشيخ حمد بن محمد بن سالم القاسمي في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة.

حضور

كما أدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما.. الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول.

والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي.

والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، إلى جانب عدد من شيوخ القواسم.

وقد شيع جثمان المغفور له في مقبرة القواسم في منطقة العريبي في رأس الخيمة.