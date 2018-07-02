طقس حار على الدولة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام غائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

و ذكر المركز - في بيان له اليوم - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق.

وقال البيان إن الموج في بحر الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والثاني عند الساعة 03:38 والجزر الأول عند الساعة 10:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:45 .

و بالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:58 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى على الدولة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 70 29

دبي 41 31 55 15

الشارقة 42 29 65 15

عجمان 41 30 70 15

أم القيوين 41 29 70 20

رأس الخيمة 42 29 65 20

الفجيرة 39 32 80 45

العين 46 31 50 15

ليوا 45 29 85 20

الرويس 42 30 80 30

السلع 42 28 70 25

دلما 41 30 90 40

طنب الكبرى 40 29 80 40

طنب الصغرى 40 29 80 40

أبوموسى 39 30 80 40 .