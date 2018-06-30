بدعم ومشاركة الإمارات.. مصر تعقد مؤتمر "التميز الحكومي 2018"

المصدر: البيان الاكتروني

تعقد جمهورية مصر العربية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، بدعم ومشاركة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد الأول من نوعه في مصر لتحديث الأداء الحكومي، وذلك تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين البلدين بهدف بناء نموذج إداري عربي. ويأتي المؤتمر الذي ينطلق يوم 3 يوليو ويستمر لمدة يومين في إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة في دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية، حيث يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي، هي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري والإماراتي. كما يستهدف المؤتمر إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وحول مشاركة الإمارات في "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018"، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن انعقاد مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 والمشاركة الإماراتية فيه تنبع من حرص حكومة دولة الإمارات على تجسيد توجيهات محمد بن راشد ومحمد بن زايد توصي ببناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات المتمـيزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات والتي لها جذور تاريخية عميقة وليست وليدة اليوم.

وقال معاليه: "إن المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح ونقل المعرفة والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين الإماراتي والمصري، وتترجم رؤاهما المشتركة عبر التعاون الفعال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز العمل الحكومي وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز الحكومي والابتكار والكفاءة الحكومية وغيرها من المجالات".

وأضاف القرقاوي: "إن مصر والإمارات تعملان على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي يرسخ العلاقة التاريخية ويطلق تجربة جديدة في التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة، وهذا ما نتطلع إليه من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة المصرية".

وختم القرقاوي "إننا ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع حكومة جمهورية مصر العربية نهدف لخلق حراك إداري استراتيجي عربي بالتعاون مع جمهورية مصر العربية".

من جانبها، أعربت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية عن سعادتها بانعقاد المؤتمر والمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى فيه، مؤكدة أنه يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من الطرفين خلال الفترة الماضية بغرض تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال تحديث الأداء الحكومي.

وقالت معاليها إن الحكومتين المصرية والإماراتية تسعيان دائماً إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إضافة إلى تسريع وتيرة الحصول عليها وإدخال مجالات التدريب ورفع قدرات الموظفين والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن مؤتمر مصر للتميز الحكومي يوفر فرصة مهمة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي، وصولاً إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في الإمارات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة في المؤسسات هو هدف مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يسعى المؤتمر إلى التركيز عليه بما يخدم الرؤية المشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومي.

وذكرت معاليها أن الحكومية المصرية منفتحة على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك في ضوء مساعي الحكومة المصرية الرامية إلى تنفيذ "رؤية مصر 2030".

وتابعت السعيد أن الخطط الطموحة لتحديث الأداء الحكومي في مصر، والذي يساهم المؤتمر بشكل كبير في تحديد خطوطها العريضة، تستهدف بناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين.

ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، في فبراير الماضي.

ويترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم الوفد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بالإضافة إلى عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين. وتشارك لعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية في المؤتمر إلى جانب معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، ومعالي عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وعدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين.

التميز وتعزيز الكفاءة الحكومية

وتتطرق وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى التحولات الجذرية التي ستغير شكل وعمل حكومات المستقبل، في حين تستعرض وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية رحلة التميز في القطاع الحكومي والإصلاح الإداري.

كما يتحدث الدكتور محمد زائيري، رئيس المركز الأوروبي لأفضل الممارسات في المملكة المتحدة في مفاهيم "التميز في الأداء والعمل الحكومي والنماذج العالمية الناجحة. كما سيتم التطرق إلى بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي بمشاركة كلٍ من معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، ومعالي عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة الذكية وبناء القدرات

وتتحدث معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة السعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات بعنوان "السعادة وجودة الحياة: الغاية الأسمى للتميز الحكومي". ويتضمن المؤتمر نقاشات حول "العنصر الإنساني في العمل الحكومي" من تقديم سعادة مدحت مدني عضو لجنة الإصلاح الإداري بمصر جنباً إلى جنب مع سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات الذي يسلط الضوء على كيفية بناء القدرات البشرية المتميزة.

كذلك سيتم التطرق إلى "كيفية صناعة تجارب متميزة للمتعاملين" للمحاضر العالمي في اختصاص التميّز رون كوفمان. ويشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان الكفاءة في تعهيد الخدمات بمشاركة كلٍ من معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهاني محمود وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية رئيس مجلس إدارة شركة فودافون - مصر.

تجارب حكومية إماراتية

يستعرض الجانب الإماراتي العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، بما في ذلك تجربة مدينة دبي في التميز، وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز.

وتناقش دائرة الأراضي والأملاك في دبي كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي وتأثيرات ذلك في تحقيق النجاح، كما تلقي موانىء أبوظبي الضوء على 4 محاور استراتيجية لتحقيق النمو المتسارع في أعمال الموانئ.

وتتحدث القيادة العامة لشرطة دبي حول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومي، كما تتناول هيئة الطرق والمواصلات في دبي عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية.

أما فيما يرتبط بالابتكار في الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية في خدمات الأعمال واستعراض حول مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز في التحول الذكي للخدمات.

تجارب حكومية مصرية

يشهد مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري، حيث تستعرض وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية رحلة التميز في القطاع الحكومي في مصر. كما سيتم مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة في مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات في نماذج الإدارة.

ويتخلل المؤتمر عرض لتجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر.

أما فيما يرتبط بتجربة الخدمات الذكية في جمهورية مصر العربية والتحولات الجوهرية في هذا المجال، سيتحدث سعادة أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر حول التحول الذكي للخدمات في مصر.

وتحتضن جلسات المؤتمر مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية والتميز الحكومي ومستقبل التميز الحكومي والإصلاح الإداري في مصر.