المؤتمر يكشف تحوّلات جذرية في عمل حكومات المستقبل

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يأتي انعقاد مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018»، كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، في فبراير الماضي.

ويتناول المؤتمر البحث في التحولات الجذرية التي ستغير شكل وعمل حكومات المستقبل.

ويترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويضم الوفد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، بالإضافة إلى عدد من مديري العموم وكبار المسؤولين. وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر في المؤتمر، إلى جانب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين.

تميّز وكفاءة

وتتطرق وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى التحولات الجذرية التي ستغير شكل وعمل حكومات المستقبل، في حين تستعرض وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية رحلة التميز في القطاع الحكومي والإصلاح الإداري.

كما يتحدث الدكتور محمد زائيري، رئيس المركز الأوروبي لأفضل الممارسات في المملكة المتحدة في مفاهيم التميز في الأداء والعمل الحكومي والنماذج العالمية الناجحة، كما سيتم التطرق إلى بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي بمشاركة كلٍ من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية في الإمارات.

وتتحدث معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة السعادة وجودة الحياة، في جلسة بعنوان «السعادة وجودة الحياة: الغاية الأسمى للتميز الحكومي»، ويتضمن المؤتمر نقاشات حول «العنصر الإنساني في العمل الحكومي» من تقديم مدحت مدني عضو لجنة الإصلاح الإداري بمصر جنباً إلى جنب مع الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، الذي يسلط الضوء على كيفية بناء القدرات البشرية المتميزة.

كذلك سيتم التطرق إلى «كيفية صناعة تجارب متميزة للمتعاملين» للمحاضر العالمي في اختصاص التميّز رون كوفمان، ويشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان الكفاءة في تعهيد الخدمات بمشاركة كلٍ من معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، وهاني محمود وزير الدولة الأسبق للتنمية الإدارية رئيس مجلس إدارة شركة فودافون - مصر.

تجارب حكومية

ويستعرض الجانب الإماراتي العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، بما في ذلك تجربة مدينة دبي في التميز، وآليات الابتكار في التقنيات الحديثة لتحقيق التميز.

وتناقش دائرة الأراضي والأملاك في دبي كيفية تبني منظومة التميز في العمل الحكومي وتأثيرات ذلك في تحقيق النجاح، كما تلقي موانئ أبوظبي الضوء على 4 محاور استراتيجية لتحقيق النمو المتسارع في أعمال الموانئ.

وتتحدث القيادة العامة لشرطة دبي حول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومي، كما تتناول هيئة الطرق والمواصلات في دبي عناصر التميز في إدارة مشاريع البنية التحتية. أما فيما يرتبط بالابتكار في الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية في خدمات الأعمال واستعراض حول مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز في التحول الذكي للخدمات.

ويشهد مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومي والإصلاح الإداري، حيث تستعرض وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية رحلة التميز في القطاع الحكومي في مصر، كما سيتم مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة في مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات في نماذج الإدارة.

ويتخلل المؤتمر عرض لتجربة التميز في بناء المدن الذكية في مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر. أما فيما يرتبط بتجربة الخدمات الذكية في جمهورية مصر العربية والتحولات الجوهرية في هذا المجال، سيتحدث أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر حول التحول الذكي للخدمات في مصر. وتحتضن جلسات المؤتمر مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية والتميز الحكومي ومستقبل التميز الحكومي والإصلاح الإداري في مصر.