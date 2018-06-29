شرطة دبي تلقي القبض على مصور فيديو "الباكي"

المصدر: البيان الالكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على الشخص الذي قام بتصوير ونشر فيديو لأحد المراجعين في مركز خدمة العملاء في إحدى الدوائر الحكومية في دبي، أثناء قيامه بإجراء معاملة وهو يبكي، مما أساء له بهذا التصرف غير القانوني، حيث تم القبض على الشخص المصور وتحويله للنيابة العامة.

كما تنبه القيادة العامة لشرطة دبي المواطنين والمقيمين والزوار على سواء، عدم تصوير شخص ما من دون اذنه، ونشر صوره على الشبكات الاجتماعية أو غيرها من المواقع الإلكترونية، لان ذلك يعتبر بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، وقد تصل عقوبة هذه الجريمة الى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و500 ألف درهم، كما يجب على الناس معرفة أن هذا التصرف بمثابة جريمة يقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية، من دون مراعاة انهم بهذا التصرف يتسببون في إحراج وأذى اجتماعي للطرف الاخر، علاوة على انه لا يتناسب مع سياسة وعادات وتقاليد دولة الامارات العربية المتحدة.

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