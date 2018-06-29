"طرق دبي" تصدر بياناً هاماً حول فيديو الباكي في "كارس"

المصدر: البيان الالكتروني

آصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بيانا هاما حول الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبكي في مقر شركة كارس للآجرة .

وقالت "طرق دبي " في بيانها إن مقطع الفيديو الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الشخص الذي "يبكي" خلال تواجده في مقر شركة كارس للأجرة بدبي، بأنه ليس من العاملين في الشركة، وليس الشخص المعني بمراجعة المخالفات، ولكنه تواجد في مقرها للاستفسار عن سبب تراكم المخالفات على أحد أقربائه من السائقين العاملين في شركة كارس، والتي بلغت 20 الف درهم.

وأضافت الهيئة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب تراكم المخالفات على السائق، مؤكدة أنه تم التواصل مع السلطات المعنية لاتخاء الإجراءات القانونية مع الشخص الذي قام بالتصوير ونشر الفيديو.